Marti, 10 ianuarie 2023, in jurul orei 17.00, pe DN13, in zona Padurea Bogatii, cunoscut soferilor si ca "drumul mortii" din cauza numarului mare e accidente care se produc aici, a avut loc un eveniment rutier iesit din tipar. Un camion plin cu sicrie s-a rasturnat, in urma unei coliziuni cu un autoturism. Din fericire, nu a fost nicio victima."In urma ... citeste toata stirea