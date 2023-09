O femeie din Sacele isi acuza vecinii ca i-au ucis sotul. Raluca a ramas vaduva si cu doi copii, dupa ce barbatul ei a ar fi fost ucis de un vecin. Cei doi s-au certat si inainte, iar vecinul l-a amenintat in nenumarate randuri. Vaduva lui spune ca Politia din Sacele a inchis ochii atunci cand sotul ei a fost trantit in sant de acelasi vecin, care ar fi intrat cu bicicleta in el.Acum, femeia s-a dus la emisiunea Acces Direct sa-si spuna povestea. Raluca a declarat ca inclusiv nepotul sotului ... citeste toata stirea