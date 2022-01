Isi vor lua casele "in spinare"?

Chiar daca este vorba de niste constructii de lemn de mici dimensiuni, firma din Bucuresti care a livrat si montat cele 31 de casute pentru suveniruri si produse alimentare in Valea Cetatii din Rasnov nu a reusit sa respecte conditiile pe care si le-a asumat in contract. In aceste conditii, Primaria Rasnov nu a semnat receptia finala, iar in aceste conditii nu a facut nici plata. Este pentru a doua oara cand receptia finala a fost respinsa. Prima data, in 11 ianuarie 2022, comisia de ... citeste toata stirea