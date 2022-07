ISJ are un nou inspector scolar general din 1 iulie

Incepand cu 1 iulie 2022 Inspectoratul Scolar Judetean Brasov are un nou inspector scolar general adjunct, in persoana doamnei profesor Ariana Oana Bucur.Doamna profesor Bucur a fost numita prin Ordinul Ministrului Educatiei nr. 4162 din 30.06.2022, prin detasare in interesul invatamantului, pe functia de inspector scolar general adjunct, pana la 31 august 2022, inlocuindu-l la conducerea institutiei pe domnul profesor Ion Negrila.Ariana Oana Bucur este profesor titular pe catedra de ... citeste toata stirea