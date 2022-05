ISJ Brasov: Cate locuri sunt la liceu pentru admiterea din vara

Inspectoratul Scolar Judetean (ISJ) Brasov a publicat, pe site-ul propriu - isjbrasov.ro, planul de scolarizare pentru clasa a IX-a. Deocamdata nu exista o Brosura a Admiterii, desi aceasta trebuia publicata din 9 mai.Planul de scolarizare pentru clasa a IX-a liceu, forma de invatamant Zi, in judetul Brasov, prevede putin peste 3.000 de locuri, in cele 40 de unitati liceale. Planul cuprinde specializarile si ultima medie de admitere cu care s-a intrat anul trecut, dar deocamdata nu are si ... citeste toata stirea