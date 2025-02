ISJ Brasov se asteapta la peste 1.600 de copii de cresa, gradinita sau scolari in plus

95.550 de locuri a prevazut Inspectoratul Scolar Judetean (ISJ) Brasov pentru invatamantul preuniversitar din judet, in urmatorul an scolar. Proiectul planului de scolarizare pentru anul scolar 2025-2026 a fost deja trimis la Ministerul Educatiei.Propunerea de 95.550 de locuri, in crestere fata de anul precedent cu peste 1.600, acopera toate nivelurile de invatamant, de la cel anteprescolar (crese) pana la cel postliceal.Aproape 4300 de clase in total. Cea mai mare concentrare, in ... citește toată știrea