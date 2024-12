"Istoria comunismului din Romania", obligatorie din urmatorul an scolar

La 35 de ani dupa caderea comunismului, mai marii de la Educatie au inteles de ce e bine ca in scoala elevii sa studieze si istorie recenta. Mai ales avand in vedere votul recent de la prezidentiale...Astfel, "Istoria comunismului din Romania" va fi studiata la liceu, in clasa a XII-a, incepand din anul scolar 2025-2026. Ministerul Educatiei a aprobat programa scolara pentru aceasta disciplina obligatorie. Pentru clasele de seral, disciplina va fi studiata in clasa a XIII-a.Programa nu este ... citește toată știrea