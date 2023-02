Din anul scolar 2023-2024, elevii de clasa a XI-a vor avea o ora in plus in fiecare saptamana, ora ce va fi alocata disciplinei "Istoria evreilor. Holocaustul", potrivit unor ordine de modificare a planurilor-cadru de liceu. Ordinele de ministru s-au aflat pe ordinea de zi a sedintei Comisiei de Dialog Social de la ... citeste toata stirea