Istoria fascinanta a calculatoarelor retro romanesti, la Brasov, pe 28 iunie

Brasovul va gazdui, in data de 28 iunie, evenimentul Ro-Micro 2024, la care cercetatori, cadre didactice, ingineri si pasionati de calculatoare vor prezenta aspecte inedite ale istoriei calculatoarelor personale romanesti, printre care CoBra, HC85 si CIP."Evenimentul nu este doar o calatorie in trecut, ci si o invitatie pentru tanara generatie de a explora si de a se implica in domeniul fascinant al microprocesoarelor, hardware si software, care stau la baza revolutiei informationale", spune ... citește toată știrea