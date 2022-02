Istoria Jurnalismului: Fenomenul Piata Universitatii

Prin forta propagandistica a ambelor puteri intrate in coliziune, pe de o parte monolitul pro-comunist FSN, pe de alta fortele democratice reprezentate de PNL si PNTCD, Piata Universitatii a devenit, de departe, cel mai puternic fenomen mediatic al anilor 90 si a atins punctul culminant odata cu venirea minerilor la Bucuresti, urmand alte mineriade in septembrie 1991, si in vremea mandatului presedintelui Emil Constantinescu.,,Cu televizorul, ati mintit poporul!"Acest slogan a devenit foarte ... citeste toata stirea