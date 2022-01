Istoria Jurnalismului: Mistificarea istorica in cultura media, ieri si astazi

Am vorbit despre penetrarea propagandei comuniste in cultura media de la noi, dupa instalarea la putere a regimului comunist in Romania cu ajutorul alogenilor agreati de Moscova. ,,Nimic nou pe fronturi, nimic nou in politica interna. Rezistenta germana e disperata, dar inca ferma. Iar aici, la noi, vechiul stat reactionar romanesc opune o rezistenta obtuza, tenace. Nu e serios, desigur. Totul se va duce dracului. Si nemtii pe fronturi, si legionarii in interior. Intre timp, putin dezgust ... citeste toata stirea