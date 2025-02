"Istoria romanilor/ Romaniei" va deveni materie obligatorie la liceu

Istoria romanilor / a Romaniei va deveni disciplina distincta in trunchiul comun la liceu, a anuntat Ministerul Educatiei, in urma discutiilor cu reprezentantii Academiei Romane si ai facultatilor de istorie din universitati. "Dupa clarificarea pastrarii limbii latine in curriculumul de specialitate, ma bucur sa fiu ministrul care poate contribui, alaturi de specialistii de top ai domeniului, la readucerea dupa cateva decenii a *Istoriei romanilor si a Romaniei* (numele va fi definitivat de ... citește toată știrea