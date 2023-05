Dupa Miscarea studenteasca de la Cluj, studentii fagaraseni s-au retras acasa pentru a scapa de urmarirea Securitatii. Dar n-a fost suficient pentru a li se pierde urma pentru ca Securitatea i-a cautat si la domiciliul lor. Au urcat in Muntii Fagarasului in 1948 si s-au ascuns. S-au strans la inceput 12 tineri. Au supravietuit cu ajutorul parintilor, rudelor si oamenilor de bine din sate. Dupa doi ani in munti, la 27 august 1950 Grupul Gavrila a intrat in vizorul organelor puterii comuniste si ... citeste toata stirea