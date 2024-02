In cadrul a peste 19.500 de evenimente au intervenit structurile din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Brasov in anul 2023. Astfel, pe parcursul anului trecut, serviciile profesioniste, voluntare si private pentru situatii de urgenta au inregistrat o medie zilnica de aproximativ 54 de evenimente. Ca de obicei, cele mai multe, peste 14.500 de cazuri, au fost inregistrate la SMURD. De asemenea, au fost protejate bunuri si instalatii in valoare de aproximativ 103 milioane lei.In ... citeste toata stirea