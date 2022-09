ISU Brasov a efectuat 127 de controale in scoli, in ultimele 12 luni

ISU Brasov a realizat in ultimele 12 luni 127 de controale de prevenire la unitati de invatamant, care au avut rolul de a inlatura eventualele deficiente pe linia sigurantei la incendiu. In aceeasi perioada au fost executate peste 200 de instruiri si exercitii de evacuare si interventie, la care au participat mai bine de 1500 de prescolari, elevi, cadre didactice, nedidactice si personal auxiliar din unitatile de invatamant. In luna august a acestui an, au fost reluate actiunile celor doua ... citeste toata stirea