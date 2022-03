ISU Brasov, controale in benzinarii pentru prevenirea incidentelor cauzate de depozitarea carburantilor in recipiente neconforme

Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU), prin unitatile subordonate, deruleaza, in urmatoarea perioada, activitati de verificare si control la nivelul tuturor statiilor de alimentare cu carburanti.Decizia a fost luata ca urmare a situatiilor inregistrate, miercuri seara, in benzinarii, cand numeroase persoane au folosit pentru alimentare recipiente neomologate, gen bidoane/butoaie de plastic, damigene, pubele sau saci de plastic."Avand in vedere situatiile inregistrate in ... citeste toata stirea