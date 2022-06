ISU Brasov, locul 4 pe tara la concursul ,,Cel mai puternic pompier". Plutonier Ioan POPA, ISU Alba, categoria sub 30 ani, locul I

Concursul ,,Cel mai puternic pompier", cea mai grea competitie a pompierilor militari s-a incheiat. In municipiul Brasov s-a desfasurat, in perioada 22-23 iunie a.c., etapa nationala a Concursului ,,Cel Mai Puternic Pompier", care a reunit peste 80 de salvatori militari din 26 de judete. Salvatorii militari inscrisi in competitie si-au demonstrat viteza, rezistenta, dar si abilitatile practice pentru utilizarea furtunului de refulare, ridicarea greutatilor si parcurgerea unor obstacole ... citeste toata stirea