ISU Brasov, peste 5300 de interventii in primele trei luni. Detectoare de fum pentru localitatile vulnerabile

In perioada ianuarie-martie, ISU Brasov a intervenit la 5.374 evenimente. Dintre acestea, 3.897 au fost actiuni SMURD, in cursul carora au fost asistate 4.044 persoane (3.427 adulti si 617 copii). Un numar de 640 de actiuni au fost realizate de garzile de interventie, in cursul carora au fost salvate 237 de persoane (224 adulti si 13 copii), valoarea bunurilor salvate fiind estimata la 54 milioane de lei. In primul trimestru al acestui an, Inspectia de Prevenire din cadrul ISU Brasov a efectuat ... citește toată știrea