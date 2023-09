Ziua Pompierilor din Romania va fi sarbatorita astazi, de pompierii din cadrul ISU Brasov. Anul acesta se implinesc 175 ani de la memorabila Batalie din Dealu Spirii.In fiecare an, pe data de 13 septembrie, pompierii sarbatoresc Ziua Pompierilor din Romania. In acest an, se implinesc 175 ani de la memorabila Batalie din Dealu Spirii, in care 166 ostasi pompieri, condusi de capitanul Pavel Zaganescu, au luptat eroic impotriva celor aproape 6.000 soldati ai ostirii otomane.Pentru a cinsti ... citeste toata stirea