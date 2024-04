ISU Brasov va monta gratuit sute de detectoare de fum si de monoxid de carbon, in gospodarii din 15 localitati din judet

Cinci sute de detectoare de fum si de monoxid de carbon vor fi montate gratuit in gospodarii din 15 localitati din judetul Brasov, in cadrul campaniei "Detector pentru viata".Mai multe familii din 15 localitati identificate ca fiind vulnerabile, din judetul Brasov vor primi gratuit detectoare de fum si de gaz. Acestea vor fi montate gratuit de ISU Brasov.Joi, la sediul Prefecturii Brasov, in prezenta domnului prefect, Mihai Catalin Vasii, inspectorului sef al ISU BRASOV, ... citește toată știrea