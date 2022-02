Italia elimina carantina si testul COVID-19, pentru turisti, de la 1 martie

De la 1 martie, turistii care vin in tara nu vor mai sta in carantina si nici nu vor prezenta rezultatul unui test.Ministrul Sanatatii, Roberto Speranza, a semnat o noua ordonanta care prevede, "ca incepand cu 1 martie, pentru sosirile din toate tarile noneuropene sa se aplice aceleasi reguli deja in vigoare pentru tarile europene. Persoanele care vor sa intre pe teritoriul national trebuie sa intruneasca doar una din conditiile certificatului verde: sa aiba certificatul de vaccinare, un ... citeste toata stirea