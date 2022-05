Italia: Noi masuri de relaxare. Ce trebuie sa stie turistii?

In Italia, de la 1 mai, Certificatul Verde nu mai este obligatoriu. Mastile nu mai sunt cerute in baruri, restaurante, magazine si salile de sport, insa e obligatorie masca FTP 2 in mijloacele de transport in comun, cinematografe si teatre.In aer liberPermisele verzi si mastile de protectie nu mai sunt necesare pentru toate activitatile in aer liber.TransportPentru transportul pe distante lungi - trenuri, autobuze, vapoare, autocare - si pentru ... citeste toata stirea