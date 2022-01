Iti deschizi usa cu telefonul, la caminele Universitatii Transilvania. Fiecare student cazat in Brasov are un cod QR, aplicatie fiind creata de 3 studenti din Brasov

Si-au pierdut cartela, nu-i problema. Pot intra cu telefonul. Studentii Universitatii Transilvania, cazati in camine se pot folosi de Card@Unitbv, in fapt, o actualizare a aplicatiei Student@Unitbv. Aceasta a fost dezvoltata de catre 3 membri ai echipei Transilvania Star Group."Aplicatia, in sine, am vrut sa satisfaca nevoile principale de informare a studentilor. A fost mai mult partea aceasta de informare, in care sa existe note, sa poata sa-si vada examenele, oportunitati Erasmus, oraul, ... citeste toata stirea