ITM a dat amenzi in valoare totala de peste 650.000 de lei, in luna octombrie

Pe parcursul lunii octombrie , inspectorii de munca au aplicat in urma controalelor, in domeniul relatiilor de munca si al securitatii in munca, amenzi in valoare totala de 658.000 lei.Avand in vedere Strategia Nationala privind reducerea incidentei muncii nedeclarate, inspectorii de munca au realizat, in luna octombrie, un numar de 163 controale, fiind depistate 33 persoane care desfasurau munca nedeclarata pentru care un numar de 8 angajatori au ... citeste toata stirea