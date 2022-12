ITM Brasov a aplicat amenzi de 231.000 lei in luna noiembrie

Inspectorii de munca din Brasov au aplicat, in luna noiembrie 2022, in domeniul relatiilor de munca si al securitatii in munca, amenzi in valoare totala de 231.000 lei. Au fost facute 170 controale, in urma carora au fost depistate 19 persoane care desfasurau munca nedeclarata, pentru care un numar de 10 angajatori au fost sanctionati cu amenzi in valoare totala de 120.000 lei.pentru primirea la munca a unei persoane fara incheierea contractului individual de munca in forma scrisa, cel tarziu ... citeste toata stirea