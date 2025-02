ITM Brasov spune ca angajatorii trebuie sa isi protejeze muncitorii care lucreaza in conditii meteo extreme"

ITM Brasov: "Angajatorii trebuie sa isi protejeze muncitorii care lucreaza in conditii meteo extreme"Distribuie daca iti place!Iarna in toata regula, pana la finalul saptamanii, la Brasov.Pe timpul noptii, mercurul din termometre va cobori pana la -17 grade Celsius, potrivit ANM. In aceste conditii meteo extreme, Inspectoratul Teritorial de Munca a inceput controalele si verifica angajatorii din Brasov daca isi protejeaza muncitorii care lucreaza in aer liber, pe temperaturi geroase. ... citește toată știrea