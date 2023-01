Iubita "la produs": 128.000 de lei in 11 luni

Un brasovean a facut o mica avere trimitandu-si iubita sa se prostitueze. Doar din cele probate de Serviciul de Investigatii Criminale Brasov, in 11 luni, a castigat 128.000 de lei. Acum e arestat - deocamdata 30 de zile, pentru continuarea cercetarilor -, acuzat de de savarsirea infractiunii de "proxenetism"."Din cercetarile efectuate in cauza a reiesit faptul ca, in perioada 21 februarie 2022 - 9 ianuarie 2023, o persoana de sex masculin, identificata de catre politisti ca fiind un barbat, ... citeste toata stirea