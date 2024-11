"Iubitul de pe Facebook" o storcea de bani

Un barbat din Ilfov a fost retinut de politisti pentru 24 de ore si, apoi, pus sub control judiciar de catre judecatori, dupa ce a santajat o tanara din Brasov. Cei doi s-au cunoscut pe o retea sociala, iar barbatul i-a cerut tinerei bani ca sa nu publice pe retea fotografii cu aceasta in ipostaze indecente."Cercetarile au inceput in luna iulie a acestui an, cand politistii au primit o sesizare de la o femeie, in care aceasta arata faptul ca un barbat, pe care l-ar fi cunoscut pe o retea de ... citește toată știrea