A treia editie a festivalului de joaca in natura, ,,Iulie in gradina", va avea loc intre 31 iulie si 4 august, in Vistea de Sus. In programul evenimentului se regasesc jocuri, concursuri, drumetii, povesti, teatru, film, karaoke, zumba, dar si ateliere de carte si de povesti pentru copii de toate varstele.Cuvintele cheie ale primei zile sunt descoperire si magie. Ziua incepe cu o portie de incalzire cu zumba, alaturi de Irina, dupa care exploram magia lumii alaturi de Sandu Stermin, biolog si ... citeste toata stirea