"Iulie in gradina"- festival de joaca in natura, incepe astazi, 31 iulie in Vistea de Sus, la poalele Muntilor Fagaras.Asociatia Edu-Prof-Esa organizeaza intre 31 iulie si 4 august, la Vistea de Sus Festivalul de joaca in natura "Iulie in gradina".In cele 5 zile ale evenimentului, ajuns la a treia editie, se regasesc jocuri, concursuri, drumetii, povesti, teatru, film, karaoke, zumba, dar si ateliere de carte si de povesti pentru copii de toate varstele."Ne intalnim de ... citeste toata stirea