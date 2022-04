Izvorul Tamaduirii, sarbatoare inchinata Maicii Domnului

In fiecare an, in prima vineri de dupa Pasti, crestin-ortodocsii sarbatoresc Izvorul Tamaduirii. Sarbatoarea este inchinata Maicii Domnului si aminteste de una dintre minunile acesteia.Crestinii ortodocsi sarbatoresc in vinerea din Saptamana Luminata, Izvorul Tamaduirii, mai exact perioada cuprinsa intre Duminica Invierii sau a Sfintelor Pasti si Duminica Tomii sau prima duminica dupa Inviere, care in acest an pica in ziua de 29 aprilie.Sarbatoarea- Izvorul Tamaduirii este inchinata Maicii ... citeste toata stirea