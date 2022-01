Jaf de Craciun la pont? 40.000 de euro gasiti intr-un apartament din Fagaras, hotii , toti 3, din Brasov

Politisti din cadrul Politiei Municipiului Fagaras efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de furt calificat, deschis dupa ce s-a semnalat ca, "in noaptea de 26 spre 27 decembrie 2021, persoane necunoscute ar fi patruns, prin escaladarea si fortarea geamurilor, intr-o locuinta situata in municipiul Fagaras, judetul Brasov, iar din interiorul acesteia ar fi sustras suma de 30.000 euro si 50.000 lei, precum si alte bunuri si documente personale", ... citeste toata stirea