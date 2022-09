Jaf la bugetul local. 200.000 euro in 2 ani pentru o firma de casa a Primariei Fagaras. Fantana arteziana si amfiteatrul de la Cetate, tot in chinul facerii

Precum Ocolitoarea Fagarasului, la fel si fantana arteziana de la Casa de cultura si amfiteatrul de pe amplasamentul fostei terase Litoral sunt in chinul facerii. Promisiunea privind renovarea acestor doua obiective ramane inca un an la stadiul de ,,vom face..." sau ,,avem proiecte...". Asta dupa ce au fost aprobate in 2020 si finantate din banii fagarasenilor prin programul ,,bugetare participativa". Cand se apropia termenul de dare in folosinta, primarul cerea prelungirea termenului, asa ... citeste toata stirea