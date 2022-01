Jaful din Energie. Furnizorii de gaz si curent, amendati de ANRE si Protectia Consumatorului

Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) a aplicat amenzi in criza facturilor uriase la curent si gaze, astfel ca Electrica Furnizare (furnizorul traditional al Brasovului) si Gaz Vest au fost sanctionate cu cate 200.000 de lei pentru neaplicarea schemei de sprijin pentru plata facturilor aferente consumului de energie electrica si gaze naturale din luna noiembrie 2021."ANRE a finalizat partial actiunile de control demarate in data de 12.01.2022 la principalii ... citeste toata stirea