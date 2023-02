Jandarm din Brasov, monitor de interventie profesionala in Franta

Locotenentul Marian Balaban, din cadrul Gruparii de Jandarmi Mobile "Burebista" Brasov si reprezentant al Jandarmeriei Romane la stagiul de pregatire care se desfasoara in cea mai prestigioasa scoala de pregatire a Jandarmeriei Franceze, a primit brevetul pe linie de pregatire in domeniul interventie profesionale.Ofiterul brasovean a efectuat un stagiu de pregatire de 6 saptamani in Centrul national de antrenament al fortelor jandarmeriei nationale din Saint-Astier, cu exercitii reale, ... citeste toata stirea