4 jandarmi din cadrul Gruparii de Jandarmi Mobile "Burebista" Brasov au fost decorati, cu ocazia Zilei Jandarmeriei Rurale, marcata in 1 septembrie. "In semn de apreciere si recunostinta pentru interventia prompta si modul in care au actionat pentru salvarea unei vieti omenesti, Inspectorul General al Jandarmeriei Romane le-a conferit acestora Emblema de merit *Actiuni umanitare*, clasa a II-a. Plutonier adjutant Cristea Valerica, plutonier adjutant Andries Bogdan, plutonier Nita Robert ... citeste toata stirea