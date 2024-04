Jandarmeria Brasov cauta scolari si recruti

In perioada 24 aprilie - 14 mai, Gruparea de Jandarmi Mobila "Burebista" Brasov desfasoara o noua campanie de recrutare. Pentru cei tentati de o cariera in Jandarmerie sunt puse la dispozitie 350 locuri la Scoala Militara de Subofiteri de Jandarmi "Grigore Alexandru Ghica" Dragasani si alte 350 locuri la Scoala Militara de Subofiteri de Jandarmi "Petru Rares" Falticeni. "Cerererile de inscriere se depun pana la data de 14 mai 2024, exclusiv in format electronic, la adresa de e-mail ... citește toată știrea