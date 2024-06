Jandarmi si politisti romani, in misiune in Germania pe durata EURO 2024

Pe durata desfasurarii EURO 2024, zeci de jandarmi si politisti romani vor oferi sprijin operational fortelor de ordine din Germania.Ministerul de Interne anunta, miercuri seara, ca 27 de jandarmi si politisti romani vor fi in misiune in Germania pe durata Campionatului European de fotbal, transmite News.ro."Cei 27 de angajati ai Ministerului Afacerilor Interne vor desfasura activitati in sprijinul suporterilor romani care se vor deplasa in Germania si vor ... citește toată știrea