Jandarmii care au coordonat reprimarea mitingului Diasporei din 10 august 2018 au fost trimisi in judecata. Parchetul General a anuntat ca Dosarul 10 august a fost trimis in judecata, la cinci ani de la evenimentele din Piata Victoriei.Parchetul General a anuntat marti ca Dosarul "10 august" a fost trimis in judecata. Potrivit comunicatului, 16 persoane au fost trimise in judecata si sunt cercetate in libertate. Printe acestia se afla si sefii Jandarmeriei din 2018 - Laurentiu Cazan, sef al ... citeste toata stirea