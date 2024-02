Luni, 5 februarie, echipajului de jandarmi aflat in zona Centrului Civic din municipiul Brasov i-a fost semnalat de catre un barbat de aproximativ 65 de ani faptul ca, de mai bine de doua ore, acesta a ramas blocat in zona respectiva din cauza bateriei autoturismului care s-a descarcat, astfel nemaiputand pleca spre casa. Partea neplacuta a situatiei a fost aceea ca nicio persoana nu a dorit sa-l ajute, chiar daca li s-a transmis ca in autoturism se afla si sotia ... citeste toata stirea