Jandarmii din Brasov au dat 22 de sanctiuni contraventionale in valoare de 10.000, in acest weekend

In acest sfarsit de saptamana jandarmii montani si-au continuat actiunile menite sa previna patrunderile ilegale in fondurile cinegetice si forestiere.Astfel au fost identificate 22 de persoane care au patruns in paduri cu autoturisme off-road, ATV-uri si motociclete, fara a le fi permis acest lucru si au fost sanctionate contraventional in conformitate cu Legea 407 din 2006 a vanatorii si protectiei ... citește toată știrea