Jandarmii din Brasov , prezenti la Izvor Fest

Incepand din 17 august si pana in 21 august, in cartierul Izvor din localitatea Tarlungeni are loc cea de-a II a editie a manifestarilor cultural-artistice "Izvor Fest ", eveniment la care participa un numar insemnat de persoane de toate varstele, atat din localitate si de pe raza localitatilor invecinate, cat si turisti care au ales sa isi petreaca acest sfarsit de saptamana in judetul nostru.Cu aceasta ocazie, jandarmii din cadrul Gruparii de Jandarmi Mobile "Burebista" Brasov, sunt ... citeste toata stirea