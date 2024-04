Jandarmii fagaraseni, Tibi si Sergiu, au salvat o femeie care a vrut sa se sinucida. Incidentul s-a inregistrat in zona Beclean a lacurilor de la Olt

Mare desfasurare de forte marti, 4 aprilie a.c., in zona statiei meteo de la Beclean. Jandarmi, politisti, sanitari au ajuns in zona lacurilor unde a fost gasita o femeie care disparuse de acasa, de la Brasov. Primii sositi au fost insa jandarmii care au oprit la timp femeia inainte de a face un gest necugetat.,,La solicitarea colegilor politisti, in data de 2 aprilie a.c., un echipaj de jandarmi din cadrul Detasamentului de Jandarmi Fagaras, a plecat in cautarea unei femei date disparuta. In ... citește toată știrea