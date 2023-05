Jandarmii montani sunt la datorie si in minivacanta de 1 mai. Acestia sunt prezenti in toate zonele turistice cu principala misiune de a acorda sprijin si indrumare turistilor, dar si pentru a aplica masurile legale fata de cei care incalca legea.In aceste doua zile, jandarmii au aplicat 25 de sanctiuni contraventionale, in valoare totala de 6500 lei pentru patrunderea cu ATV-urile in mai multe zone din fondul forestier, cinegetic si pe pasunile alpine din Zarnesti, Bran si Poiana Brasov. ... citeste toata stirea