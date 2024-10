Jandarmii, "secunzi" la Exercitiul Multinational SARMIS OLT 2024

In perioada 30 septembrie - 10 octombrie, Jandarmeria Brasov a participat la Exercitiul Multinational SARMIS OLT 2024, fiind implicatI intr-un exercitiu in teren, de nivel tactic, multinational si interinstitutional, organizat de Brigada 2 Vanatori de Munte "Sarmizegetusa" si Brigada 61 Vanatori de Munte "General Virgil Badulescu".Este pentru al doilea an consecutiv cand jandarmii participa cu ofiteri din statul major si efective specializate pe interventie antiterorista si de ordine publica, ... citește toată știrea