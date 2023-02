Jandarmul Adrian Tudora: ,,La Balea Lac pericolul de avalanta este permanent". Stratul de zapada depaseste 2,4 m

Foto: Adrian Tudora, arhiva personalaPericolul de avalansa in Muntii Fagaras exista in continuare. Salvamontistii spun ca gradul de pericol este la nivelul 5 pe o scara de la 1 la 5 la peste 1800 m si gradul 4 la sub 1800 m altitudine.,Recomandam turistilor sa nu se deplaseze in zona montana, iar turistii cazati la cabanele de mare altitudine sa evite deplasarile in proximitatea versantilor. Exista riscul declansarii unor avalanse de proportii foarte mari care pot ajunge pana la cabanele ... citeste toata stirea