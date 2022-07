Jazz si muzica din Mexic, saptamana aceasta, in Piata Sf. Ioan

Filarmonica Brasov invita iubitorii de muzica din oras la doua evenimente speciale, saptamana aceasta. Primul moment muzical al saptamanii acesteia va avea loc marti, 12 iunie, de la ora 20.00. Adrian Nour va deschide seria de anul acesta a evenimentelor din seria Tuesday's Jazz, pornita anul trecut de catre Filarmonica Brasov, tot in stagiunea estivala. Adrian Nour este un cantaret cunoscut in cercurile de jazz din tara, dar a devenit cunoscut si in mainstream, cand a ajuns in finala ... citeste toata stirea