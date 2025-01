Jazz Simfonic pentru Ziua Culturii Nationale, la Brasov. Cu un italian care a transformat Romania in patria sa

Doua evenimente au pregatit artistii Filarmonicii Brasov pentru Ziua Culturii Nationale, sarbatorita in fiecare an pe 15 ianuarie (data de nastere a poetului Mihai Eminescu).Astfel, melomanii sunt asteptati in 14 ianuarie, de la ora 19.00, la un recital de muzica si poezie semnat Gaudeamus Quartet Filarmonica Brasov. Artistii Lucia Neagoe, Raluca Irimia, Leona Varvarichi si Stefan Neagoe vor interpreta lucrari ale marilor compozitori Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven ... citește toată știrea