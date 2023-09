Vineri, 1 septembrie, politistii au primit o sezizare de la proprietarul unui magazin, situat in comuna Prejmer, in care se reclama faptul ca peste noapte magazinul i-ar fi fost spart si i s-au sustras mai multe bunuri. Dupa sesizarea primita, politistii au efectuat investigatii si au stabilit ca, la aceeasi data, in jurul orei 4.30, ar fi fost fortata usa de acces in magazin, ... citeste toata stirea