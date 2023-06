Biroul de Investigatii Criminale a reusit identificarea autorului a doua furturi petrecute in martie 2023, in municipiul Brasov, cand doi brasoveni au reclamat ca au fost talhariti pe strada.Primul caz s-a intamplat pe strada Infratirii, iar pagubitul a declarat ca i-a fost sustras, din rucsac, un portofel cu documente personale, carduri bancare si o suma de bani.Dupa cateva zile, o alta persoana vatamata a reclamat faptul ca, in timp ce se ... citeste toata stirea